

Ay, 68 yıldan beri ilk kez dolunay hâlinde Dünya'ya en yakın konuma geliyor. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 14 Kasım'da meydana gelecek "süper Ay"ın 21'inci yüzyılda gerçekleşecek en yakın ve en büyük dolunay olacağını belirtti. NASA'dan yapılan açıklamada, "14 Kasım'da meydana gelecek dolunay sadece 2016'nın değil, aynı zamanda 21. yüzyılın da en yakın dolunayı" denildi. Ay'ın dolunay hâlinde 25 Kasım 2034'e kadar Dünya'ya bu kadar yakın olmayacağını söyleyen NASA uzmanları "Ay, ufka yakın olduğu süreçte ağaçların, evlerin ya da yerde duran diğer objelerin arasından gözlemlendiğinde doğal olmayan bir şekilde büyük gözükecek" ifadelerine yer verildi. Ay'ın bu kadar büyük görünmesi ise dolunay hâli ile Dünya'ya en yakın olacağı konumun tarihlerinin çakışmasından kaynaklanıyor. Ay'ın hiç olmadığı kadar büyük görünmesinin optik bir iluzyondan ibaret olduğu belirtiliyor.