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14 ile silah gömmüşler

14 İLE SİLAH GÖMMÜŞLER

PKK'nın yakalanan 3 üst düzey sorumlusu örgütün kanlı planlarını itiraf etti.

Tarih : 20 Haziran 2016, 09:13
Puan Ver : 14 İle Silah Gömmüşler(6.3/10)8


Ankara, Denizli ve Adana'da güvenlik birimlerince yakalanan terör örgütü PKK'nın 3 örgüt yöneticisi çözüm sürecinde oluşan barış havasını fırsat bilerek çatışma alanını Türkiye geneline yaymak için nasıl hazırlık yaptıklarını bütün ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre, terör örgütünün yurtdışı kamplarında özel eğitime tabi tuttuğu teröristleri Türkiye'ye özellikle de batı illerine göndererek keşif ve istihbarat çalışması yaptırdığı belirlendi.



287 TERÖRİST GÖNDERİLDİ

Çözüm sürecinin başlamasından sonra terör örgütü PKK, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan küçük bazı silahlı gruplar yurtdışına çekmişti. Ancak oluşan barış ve bahar havasının aksine PKK'nın savaş hazırlığı yaptığı, çatışmaları Türkiye geneline taşıma planlarını devreye soktuğu belirlendi. PKK'nın çatışma alanlarını başta batı illeri olmak üzere şehirlere taşımak için keşif ve istihbarat çalışmaları yürüttüğü, bu amaç doğrultusunda Zap, Metina, Bergari ve Gare kamplarında keşif, istihbarat, silah ve bomba eğitiminden geçirdiği özel kuvvetlerine bağlı 287 örgüt elemanını Türkiye'ye gönderdiği ortaya çıktı.



ŞEHİRLERDE KEŞİF YAPMIŞLAR

Keşif ve istihbarat için Türkiye'ye gönderilen ve daha sonra Denizli'de yakalan D.K., Ankara'da yakalanan A.K. ve Adana'da yakalanan B.Ç.'nin ifadeleri örgütün kanlı planını ortaya koydu. Yakalanan PKK'lıların ifadelerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın çözüm sürecinde terör olaylarını kentlere taşımanın planlarını yaptığı, örgütün yönetici kadrosunun kentlerde eylem yapılması için karar aldığı belirlendi. Bu amaç doğrultusundan kırsalda silah, bombalı eğitim verilen militanlarının Türkiye'ye gönderildiği kaydedildi.



BOMBALI ARAÇLA SALDIRI

Silahlı saldırı, bomba ve bombalı araçla eylem yapacak militanların yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı, sınır illerinden giriş yapan söz konusu bu kişilerin eylem için büyük kentlere geçiş yaptığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Muğla, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Adana, Denizli, Manisa ve Mersin'de keşif ve istihbarat çalışmaları yaptığı ortaya çıktı. Çözüm sürecinin devam ettiği 2013-2014 yıllarında bu illerde çalışma yürüterek mühimat, patlayıcı saklanacak alan araştırması yaptıkları, ardından da belirlenen alanlara patlayıcı ve mühimat ilerde kullanılmak üzere gömdükleri kaydedildi.



14 İLE PATLAYICI GÖMÜLMÜŞ

PKK'nın bu amaç doğrultusunda şuana kadar tespit edilen 14 ilde patlayıcı ve mühimat gömdüğü ortaya çıkarıldı. Bu noktada yapılan çalışmada sadece Ankara Polatlı'da 2015 yılında toprağa gömülü 100 kilogram patlayıcı bulundu. Ele geçirilen nitrometan türü patlayıcının C4 tipi patlayıcıdan daha yüksek etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Patlayıcının çözüm süreci devam ettiği dönemde ilerki dönemde kullanmak üzere gömüldüğü belirlendi. Yine yapılan çalışmalarda İstanbul'da, İzmir'de, Adana Pozantı'da, Mersin'de, Konya'da toprağa gömülü patlayıcı ele geçirildi.








Etiketler: 14  İle  Silah  Gömmüşler    haber

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