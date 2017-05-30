14 GÜNDÜR GÖZALTINDAYDI... SEDAT ŞAHİN İÇİN FLAŞ GELİŞME
Polisin,17 Mayıs 2017'de İstanbul Beykoz' da düzenlediği operasyonla yakaladığı organize çete lideri Sedat Şahin, 14 günlük sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, 2 adamıyla birlikte saklandığı çiftlik evinde yakalanmıştı. Operasyonda ele geçirilen silahlar basına gösterildi.
17 Mayıs'ta yapılan operasyonla gözaltına alınan yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Şahin, 14 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünde tutuluyordu. Sedat Şahin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilildi.
CNN Türk'ten İsmail Umut Arabacı'nın haberine göre, yaklaşık 2 haftadır Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde gözaltında bulunan Sedat Şahin hakkında ki suçlamalarla ilgili savcıya ifade verecek. Şahin, savcının ifade işlemini tamamlamasının ardından, mahkemeye çıkarılacak.
kaynak:hürriyet
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