Ankara'nın Firari Uyuşturucu Baronu Alışveriş Merkezinde Yakalandı
Deaş Davasında 39 Kişi Tahliye Edildi, Duruşmaya Canlı Bomba'ya Rahmet Sözleri Damga Vurdu
Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri Olarak John Kelly'yi Atadı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
Devlet Bahçeli: 1 Ekim'den Sonra Gereğini Yapacağız
Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
Trafik Kazasında Öldü Denildi, 20 Yıl Sonra Darp Edilerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Charlie Gard Bebek, Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarıldıktan Sonra Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu
İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
Ve Fenerbahçe Kjaeri Sattı
Saadet Partisi, Büyük Kudüs Mitingi E Cristiano Ronaldo'yu Davet Etti
Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
Genç Kız, Aynı Gün İçerisinde İki Farklı Adamın Tecavüzüne Uğradı
Diyarbakır'da Hain Tuzak! Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama Oldu

14 gündür gözaltındaydı... sedat şahin için flaş gelişme

14 GÜNDÜR GÖZALTINDAYDI... SEDAT ŞAHİN İÇİN FLAŞ GELİŞME

Polisin,17 Mayıs 2017'de İstanbul Beykoz' da düzenlediği operasyonla yakaladığı organize çete lideri Sedat Şahin, 14 günlük sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, 2 adamıyla birlikte saklandığı çiftlik evinde yakalanmıştı. Operasyonda ele geçirilen silahlar basına gösterildi.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 12:31
Puan Ver : 14 Gündür Gözaltındaydı... Sedat Şahin İçin Flaş Gelişme(7/10)6


17 Mayıs'ta yapılan operasyonla gözaltına alınan yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Şahin, 14 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünde tutuluyordu. Sedat Şahin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilildi.



CNN Türk'ten İsmail Umut Arabacı'nın haberine göre, yaklaşık 2 haftadır Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde gözaltında bulunan Sedat Şahin hakkında ki suçlamalarla ilgili savcıya ifade verecek. Şahin, savcının ifade işlemini tamamlamasının ardından, mahkemeye çıkarılacak.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: 14  Gündür  Gözaltındaydı  Sedat  Şahin  İçin  Flaş  Gelişme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER