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14 F-16 SURİYE SINIRINDA DEVRİYE


14 F-16 SURİYE SINIRINDA DEVRİYE
Tarih : 25 Aralık 2015, 12:01
Puan Ver : 14 F-16 Suriye Sınırında Devriye(5.5/10)8


Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının günlük faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Bir Deniz Karakol Uçağı, Doğu Akdeniz uluslararası hava sahasında NATO'nun Etkin Çaba Harekatı'na direkt destek keşif gözetleme uçuşu icra etti.



Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Burakreis ve TCG Anafartalar Doğu Akdeniz'de, Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekatı'na iştirak eden TCG Bozcaada ise Lübnan açıklarında karakol görevi yürüttü. Harekat eğitim faaliyetlerinde toplam 13 gemi seyir icra etti.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 14 adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir adet arama kurtarma gemisi ile Ege'de keşif gözetleme görevi icra etti.








Etiketler: 14  F-16  Suriye  Sınırında  Devriye    haber

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