

CHP'nin YSK'ya teslim edilen listesinde, 7 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekili seçilen 131 ismin 128'i yerlerini korudu. Basın İş Eski Genel Başkanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu CHP'nin milletvekili listelerinde öne çıkan yeni isimler oldu. Akkaya, İstanbul 1'inci bölge 11'inci sıradan, Erdoğdu İstanbul 3'üncü Bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı gösterildi. 7 Haziran seçimlerinde 10'uncu sırada yer alan Sibel Özdemir kontenjan adaya ayrılan 9'uncu sıraya yükseltildi.







CHP'nin akademisyen kökenli adayları arasında yer alan Prof. Dr. Kenan Köymen Rize'de ilk sırayı aldı. Köymen'in ardından Çetin Keçeli ve Ali Şahinler listeye girdi. Bolu'da ise bir diğer akademisyen Mehmet Burak Cop 3'üncü sıradan 2'inci sıraya getirildi.



Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Elazığ, Muş, Şanlıurfa, Batman, Erzurum, Şırnak, Van gibi Doğu ve Güneydoğu illerinin tümünde adaylarda değişikliğe gitti. Gazeteci Naci Sapan Diyarbakır 1'inci sıra, uzun süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman kadrosunda bulunan Fatih Gürsul Elazığ 1'inci sıra milletvekili adayı oldu. Van'da ilk sırayı Cemal Şen, Kahramanmaraş'ta ilk sırayı RTÜK eski üyesi- Gazeteci Ali Öztunç aldı. Şanlıurfa'da ise ilk sıra eski parlamenter Mehmet Vedat Melik'in oldu. Parti Meclisi üyesi ve Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanlarından Fevzi Gümüş İstanbul 3 Bölge 11'inci sıradan milletvekili adayı oldu. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanlarından Ali Balkız ise Ankara 8'inci sıradan aday gösterildi. Kayseri'de, CHP'nin “Efsanevi Belediye Başkanı” olarak nitelendirilen merhum Niyazi Bahçecioğlu'nun oğlu İbrahim Bahçecioğlu ikinci sıra adayı oldu.