Hattan İbrahim efendinin 17 yıl boyunca öğrencisi olan ve icazet alarak 13 yıldır hattat ustası olan İsmail Ergün Hat sanatını 14 bin değerli taşla süsleyerek semazenle birleştirdi. Aynı zamanda Devlet sanatçısı olan Ergün, dünyada eşi benzeri olmayan 'hat semazen' adını verdiği eserini 14 bin değerli taşla ile süsledi. Hat sanatına farklı bir boyut kazandıran Ergün yaptığı hat semazen eserinin içerisine ise Arapça harflerle Mevlana'nın sözü olan 'ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol' sözünü işledi. 6 buçuk ay boyunca gece gündüz demeden çalışan hattat ustası Ergün, eserinin üzerine 14 bin değerli taşı teker teker yerleştirdi.

DÜNYA FUARLARINDAN 6 ÖDÜL ALDI

Dünyanın birçok ülkesinde sergilenen eser, Belçika, Almanya, Londra, Amerika ve Hollanda da katıldığı fuarlardan da 6 ödül aldı. Göz kamaştıran eser yurt içi ve yurt dışında 60'a yakın sergi ve fuara da görücüye çıktı. 4 yıldır sergilerde boy gösteren eseri müzeler ve hat sanatına gönül veren insanlar satın almak için sıraya girdi. Eserin sahibi İsmail Ergün ise 100 bin lira değerindeki eserinin doğru ellere geçmesinin önemli olduğunu nasip olan yere ulaşacağına inandığını söyledi.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

Eserini 14 bin swarovski taştan yaptığını ifade eden İsmail Ergün "Bu eseri 4 sene önce yaptım. 6 buçuk ay sürdü eserimi yapmak. Böyle bir çalışma hat camiasında taşla veya farklı bir obje ile çalışma yok. Dünyada bir eşi daha yok bu eserin. Üzerinde 14 bin değerli swarovski taş var. Çok emek isteyen bir işti. Çok severek ve gayretle yaptım bu eseri. Birçok sergiye katıldı eserim 4 yıl içerisinde. Eserim 4 ülkeden ödül aldı. Yurt dışında da birçok yerde sergilendi. Çokta güzel övgüler aldı eserimiz. Gururla sunduğumuz bir eser. Eserimin adı "hat semazen" içerisinde "ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol" Arapça yazısı var. Nadide bir eser, gururla sunuyoruz. Bu eserimizi bazı yerlerden teklif var. Birkaç müze ile görüşüldü. Sanıyorum bir müzeye gidecek. Bu bizim için gurur verici bir durum. Bu güzel eser gidince yenisini daha güzelini yapalım. Çok büyük bir aşk ile yaptım ben bu eseri. 6 ay boyunca gece gündüz çalıştım. Bu anlatılmaz, o hisler, o aşk. Zaten hat aşkla yapılan bir iştir. Manevi gücü çok yüksek olan bir iştir. Bende o duygularla bu eseri ortaya çıkardım. Kafamda başka projelerde var. Allah nasip ederse İnşallah daha farklı bir çalışma yapacağım. İnşallah yapacağım eserlerin eşi benzeri dünyada olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada