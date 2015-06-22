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14 ARALIK OPERASYONU İLE İLGİLİ FLAŞ TUTUKLAMALAR


14 ARALIK OPERASYONU İLE İLGİLİ FLAŞ TUTUKLAMALAR
Tarih : 22 Haziran 2015, 10:25
Puan Ver : 14 Aralık Operasyonu İle İlgili Flaş Tutuklamalar(10/10)7


14 Aralık Operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 13 polisten 4'ü hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. 14 Aralık Operasyonu'nda 4 Tutuklama. Türkiye'de 14 Aralık operasyonun dalgaları devam ediyor.İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, geçtiğimiz çarşamba günü gözaltına alınan 20 şüpheli polisin ifadelerini İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün boyunca aldı.








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