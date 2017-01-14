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132 kilo esrar ele geçirildi

132 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

PKK yandaşı oldukları belirlen iki şahısın ortak kullandığı evde yapılan aramada, 132 kilogram esrar ele geçirildi.

Tarih : 14 Ocak 2017, 14:22
Puan Ver : 132 Kilo Esrar Ele Geçirildi(5/10)2


Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesinde PKK yandaşı oldukları belirtilen iki şahsın yasadığı evde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şüphelilerin Diyarbakır ilinde bulunan ikametlerinde ve Bingöl'ün Genç ilçesi Yayla köyü ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi Örtülü köyü arasında bulunan tarlalarında eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Operasyonlarda, olay şüphelisi 2 şahsın Diyarbakır kent merkezinde bulunan ikametgahlarında yapılan aramada PKK terör örgütünü simgeleyen 4 adet ip örgü, 2 adet atkı, 2 adet bez parçası, üzerinde sarı-kırmızı-yeşil renkte ‘özgürlüğün bedeli' ibaresi yazılı, üzeri jelatine sarılı vaziyette iki parça halinde toplam 23 gram toz esrar ve gazete kağıdına sarılı vaziyette 25 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir” denildi.



Şüphelilerin Bingöl'ün Genç ilçesi Yayla köyünde bulunan ev ve eklentilerinde de arama yapıldığı belirtilen açıklamada, “Ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise, toprağa gömülü vaziyette üç farklı noktada toplam 132 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:yeniakit








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