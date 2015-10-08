

Başbakan eski Yardımcısı Ali Babacan, asgari ücret konusunun en son gece son dakikada karara bağlandığını ifade ederek, “Çok ciddi tartışmalar oldu kendi içimizde. 1 Ocak'ta asgari ücret artışı olacak ama bizim niyetimiz Aralık 2016'da 1.300 TL olması” dedi.







Babacan AK Parti'nin seçim beyannamesinde açıklanan projelerin önemli bölümünün 7 Haziran'da da bulunduğunu ancak bazı konularda biraz daha somutlaştırdıklarını söyledi.







Babacan, şöyle konuştu:







Tehlikeye göre ücret







“Emekli maaşları için, ‘imkan oldukça, Türkiye büyüdükçe hak ettikleri payı vereceğiz' diyorduk. Bunu somutlaştırdık. Bütçenin şartları biraz daha iyileşti, büyüme bu yıl yüzde 3'ü rahat bulacak. Asgari ücret konusu en son gece son dakikada karara bağlanmış bir husus. Çok ciddi tartışmalar oldu kendi içimizde. 1 Ocak'ta asgari ücret artışı olacak ama bizim niyetimiz Aralık 2016'da 1.300 TL olması. İşte tehlike sınıfına göre ayrı asgari ücret belirlemek de gündemimizde.” Vaatlerin maliyetinin 19-21 milyar lira civarında oluşacağını kaydeden Babacan, “Ortaya çıkan maliyet bütçe hedeflerini etkilemeyen boyutta” dedi.







Rusya'nın hava sahası ihlali ilgili de konuşan Babacan, “Rusya bizim için dost bir ülke. Pek çok alanda ortak çıkarlarımız var. Biz diyalog kapılarını sürekli açık tutarak karşılıklı saygıyla çözebilmeyi ümit ediyoruz” dedi.







İç belirsizlik kalkarsa dolar geri çekilir







Babacan, dolardaki hareketle ilgili olarak, “Asıl faktör dış etkenler. İç belirsizliklerimiz ortadan kalkınca gelişmekte olan ülkeler arasında daha az etkilenen ülkeler arasına gireriz. Yine dalgalar gelir ama çok daha hafif atlatırız. Geminin rotası belli olacak, bu güveni verirsek fırtına bile olsa hedeflere ulaşırız. Olmazsa durgun denizde bire rotamız şaşırır” dedi.