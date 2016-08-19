

BM Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ban 19 Ağustos Dünya İnsani Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında bunun sadece çok büyük bir rakam olmadığını, aslında yaşamları perişan olmuş bireyler, aileler ve toplumları yansıttığını ifade etti. Ki-moon, “Onlar sizden ve benden farkı olmayan insanlar, her gün imkansız tercihlerle karşı karşıya kalan çocuklar, kadınlar ve erkekler. Onlar çocuklarına yemek ya da ilaç almak arasında tercih yapmak zorunda kalan ebeveynler, onlar okula gitmek ile ailelerine katkı için çalışmak arasında tercih yapmak zorunda olan çocuklar, onlar evlerinde kalıp bombalara maruz kalmak ile tehlikeli bir deniz yolculuğu ile kaçmak arasında tercih yapmak zorunda kalan aileler" dedi.