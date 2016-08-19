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130 milyon insan yardıma muhtaç

130 MİLYON İNSAN YARDIMA MUHTAÇ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, günümüzde 130 milyon gibi tarihi bir sayıda insanın hayatta kalabilmek için insani yardımlara muhtaç durumda olduğunu söyledi. Ban, “Bu insanlar bir araya gelseler, dünyanın onuncu büyük nüfusuna sahip ülkesini oluştururlar" dedi.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 13:44
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BM Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ban 19 Ağustos Dünya İnsani Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında bunun sadece çok büyük bir rakam olmadığını, aslında yaşamları perişan olmuş bireyler, aileler ve toplumları yansıttığını ifade etti. Ki-moon, “Onlar sizden ve benden farkı olmayan insanlar, her gün imkansız tercihlerle karşı karşıya kalan çocuklar, kadınlar ve erkekler. Onlar çocuklarına yemek ya da ilaç almak arasında tercih yapmak zorunda kalan ebeveynler, onlar okula gitmek ile ailelerine katkı için çalışmak arasında tercih yapmak zorunda olan çocuklar, onlar evlerinde kalıp bombalara maruz kalmak ile tehlikeli bir deniz yolculuğu ile kaçmak arasında tercih yapmak zorunda kalan aileler" dedi.








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