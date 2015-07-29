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130 dolara akıllı telefon

130 DOLARA AKILLI TELEFON

Çinli üretici UMi, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 10:03
Puan Ver : 130 Dolara Akıllı Telefon(7/10)4


Çinli üretici UMi, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.



Çin'den iddialı akıllı telefon modelleri gelmeye devam ediyor. Son olarak yine Çin merkezli bir üretici olan UMi'nin yeni bir modeli ortaya çıktı.



UMİ Hammer S isimli model, sahip olduğu özelliklerinin yanında sunduğu uygun fiyatla çok ses getireceğe benziyor. Gizchina'nın haberine göre 5.5 inç büyüklüğünde ekrana, dokunmatik parmak izi tarayıcıya, MediaTek 6735 yongasetine, 2 GB ana belleğe, 16 GB dâhili depolama alanına ve USB Type-C portuna sahip.



Cihazla ilgili sızdırılan görsellere göre de çok ince bir çerçeve ve metal kasayla cihaz geleceğe benziyor. UMİ'den alınan bilgilere göre 129.99 dolar yaklaşık olarak 355 TL fiyat etiketine sahip olacak olan yeni telefonun Ağustos ayı içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.



Akıllı telefon eşittir uykusuzluk!

 






Etiketler: 130  Dolara  Akıllı  Telefon    haber

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