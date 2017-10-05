Bolu'da, sevgilisinin 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan öğretmen 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızı istismar eden diğer sanık ise "samimi itirafları" nedeniyle tahliye edildi.

Bolu'da bir okulda öğretmenlik yapan İsmail S., kızı aynı okulda öğrenci olan G.B. ile tanıştıktan kısa bir süre sonra sevgili oldu.

6 AY SONRA ANNESİNE HER ŞEYİ ANLATTI

İsmail S. ile G.B.'nin 6 ay süren ilişkisinin bitmesinin ardından G.B.'nin 13 yaşındaki kızı K.Ö., İsmail S.'nin ve aynı mahallede oturan Emre G.'nin kendisine 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

K.Ö.'nün annesi G.B.' nin şikayeti üzerine İsmail S. ve Emre G. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"ONLARA BABALIK YAPTIM" SAVUNMASI

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'cinsel taciz ve hürriyeti tahdit suçu'ndan tutuklu yargılanan İsmail S., suçsuz olduğunu belirterek, "19 yıldır aynı yerde görev yapıyorum. İlk okuttuğum öğrenciler, çocuklarını bana gönderiyor. G.B. ile de bir yanlışımız oldu. 6 ay ben onlara baktım. Kendilerine babalık yaptım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

14 YIL CEZA ALDI

Sanığın savunmasının ardından karar için ara veren mahkeme heyeti, İsmail S.'nin üzerine atılı suçun sabit olduğuna karar vererek şahsı 14 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.

"SAMİMİ KONUŞAN" DİĞER SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Heyet, sanık Emre G.'ye ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verirken duruşmalardaki samimi konuşması, iyi hali ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Kaynak: haberinburada