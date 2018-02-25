Beşiktaş Taraftarından İsmail Köybaşı Tezahüratı!
Daeş'e Katılan 16 Türk Kadına, İdam Cezası!
Son Dakikada Golü Kaçıran Cenk Yıkıldı
Afrin Harekatı'nın Birinci Ayağı Tamamlandı! Askerler Hilal Oluşturdu
Fenerbahçe, Beşiktaş Soyunma Odasını Boyayacak
Erdoğan'ın Mitingi Sırasında Korkutan Olay: Yanık Mı Kokuyor
Yine Rekor Kıran Messi, Lig Tarihine Geçti
'istismar Çiftiliği' Sapığı Tutuklandı!
Göztepe, Demba Ba'nın Attığı Golle Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
Erdoğan'dan Terörist Başı Müslim'in Yakalanmasıyla İlgili İlk Yorum!
Japon Turistlere Sarılmak Bedava! Türk Kızları Büyük İlgi Gösterdi
Tarihi Maçı Es Geçip Derbiyi İzlemeye Geliyor
Sondaj Çalışmasında Roma Dönemine Ait İnsan İskeleti Bulundu
Yeni Malatyaspor, Son Sıradaki Karabük'ü Rahat Geçti: 3-1
Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in İadesi İçin Çalışma Başlattı
Kaçan Teröristler Afrin'de Mayın Döşenmedik Yer Bırakmamış!
Salih Müslim'in Ailesinden, Gözaltına Alınmasına İlk Yorum Geldi
Salih Müslim Yakalanmadan Hemen Önce Böyle Görüntülenmişti
Minik Çocuk, Kendisine Saldıran Sokak Köpeklerine Böyle Kafa Tuttu
13 Yaşındaki Kız, 23'lük Kuzeniyle Evlendirildi, Polis Salonu Bastı

13 yaşındaki kız, 23'lük kuzeniyle evlendirildi, polis salonu bastı

13 YAŞINDAKİ KIZ, 23'LÜK KUZENİYLE EVLENDİRİLDİ, POLİS SALONU BASTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilen kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : 13 Yaşındaki Kız, 23'lük Kuzeniyle Evlendirildi, Polis Salonu Bastı(5/10)1

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilen kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde ikamet eden 13 yaşındaki F.B.'nin, 23 yaşındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kızıltepe merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla düğün yapılan salonun önüne gelen polis, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğünün sona ermesini bekledi. Polis, davetlilerin salondan ayrılmasıyla birlikte, kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Damat ve iki ailenin üyelerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

BİR AYDA İKİNCİ ÇOCUK GELİN VAKASI

Kızıltepe'de, yaklaşık bir ay önce de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 14 yaşındaki D.K. adlı kız çocuğunun, kendinden 10 yaş büyük M.A.İ. (24) ile zorla evlendirileceği bilgisi ulaşması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda, kız çocuğu kurtarıldı, damat ve her iki tarafın aileleri gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 13  Yaşındaki  Kız  23  Lük  Kuzeniyle  Evlendirildi  Polis  Salonu  Bastı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER