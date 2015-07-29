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13 yaşında ışid için kaçtı

13 YAŞINDA IŞİD İÇİN KAÇTI

On üç yaşındaki bir Türk çocuğunun Münih'ten Suriye'ye gidip IŞİD'e katılmaya kalktığı ortaya çıktı.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 18:35
Puan Ver : 13 Yaşında Işid İçin Kaçtı(5/10)2


Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Türk çocuğu geçtiğimiz Cuma günü Türkiye-Suriye sınırında ele geçirilip Münih'e geri getirildi.



Haberde, çocuğun Suriye sınırına kadar yolculuğunu bir IŞİD savaşçısıyla evlenmek isteyen bir bayan akrabasıyla birlikte yaptığı yer aldı.



Sahte pasaportla bir çok sınırı aşarak Türkiye-Suriye sınırına kadar gelmeyi başaran çocuğun, sınırda bir internet blog sitesi sayesinde yakalandığı belirtildi.








Etiketler: 13  Yaşında  Işid  İçin  Kaçtı    haber

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