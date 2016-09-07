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13 yaşında erkeklere pazarlandı, 18 yaşında uyuşturucudan öldü

13 YAŞINDA ERKEKLERE PAZARLANDI, 18 YAŞINDA UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ

Adana'da 13 yaşındayken öz annesi tarafından erkeklere pazarlanan Güneş Yüksel, 18 yaşında yüksek dozda uyuşturucudan öldü. Ailesi cenazesini kabul etmeyen Güneş, kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Tarih : 07 Eylül 2016, 12:42
Puan Ver : 13 Yaşında Erkeklere Pazarlandı, 18 Yaşında Uyuşturucudan Öldü(6/10)7


Şanlıurfa'dan yıllar önce Adana'ya göç eden Yüksel ailesi, geçimlerini sağlamak için tarlalarda tarım işçiliği yapmaya başladı. İddiaya göre anne Ç.Y., o dönem 13 yaşında olan en küçük kızı Güneş'i para için erkeklere pazarlamaya başladı. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan anne Ç.Y. ile birlikte genç kızın yakın akrabalarının aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı, haklarında 'küçük yaştaki mağdureyi pazarlamak' ve cinsel istismar suçlarından dava açıldı.








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