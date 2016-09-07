

Şanlıurfa'dan yıllar önce Adana'ya göç eden Yüksel ailesi, geçimlerini sağlamak için tarlalarda tarım işçiliği yapmaya başladı. İddiaya göre anne Ç.Y., o dönem 13 yaşında olan en küçük kızı Güneş'i para için erkeklere pazarlamaya başladı. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan anne Ç.Y. ile birlikte genç kızın yakın akrabalarının aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı, haklarında 'küçük yaştaki mağdureyi pazarlamak' ve cinsel istismar suçlarından dava açıldı.