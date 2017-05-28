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13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 28 Mayıs 2017, 10:45
Puan Ver : 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(9/10)6


Türk Silahlı Kuvvetlerince sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi, bölücü terör örgütüne ait 7 hedef imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bölgeden alınan istihbarat sonucunda 08.45-09.05 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.



 



 



 



kaynak:sabah








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