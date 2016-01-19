Iğdır'da 13 polis memurunun şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili aranan ve daha önce 2 kez kadın kıyafeti giyerek kaçan şüpheli, köyünde bir evde yatakların arasında yakalandı.



Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerin 13 polis memurunu şehit ettiği bombalı saldırıyla ilgili aranan Yakup Padir, operasyonla yakalandı. Yakup Padir'in daha önce düzenlenen iki operasyonda kadın kıyafeti giyerek kaçtığı belirtildi. Olayla ilgili daha önce 2 kişi tutuklanmıştı.







KALLEŞ TUZAKLA 13 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU







Iğdır'dan Nahcivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda görev yapan polisleri taşıyan servis minibüsü ile korumaları taşıyan zırhlı araçlara, geçen 8 Eylül günü PKK'lı teröristler tarafından bombalı tuzak kuruldu. Karayolunun kenarına bırakılan ve içinde 5 ton patlayıcı bulunan 76 DP 825 plakalı kamyonetin infilak ettirilmesi sonucu minibüs ve zırhı araçlarda bulunan 13 polis memuru şehit oldu.







İKİ KEZ KADIN KIYAFETİ GİYEREK KAÇMIŞTI







Olayla ilgili kamyonetin sahibi 40 yaşındaki Salih Padir ile Karakoyun ilçesine bağlı Yazlık Köyü Muhtarı 50 yaşındaki Musa Padak tutuklandı. Olayla ilgili aranan ve düzenlenen operasyonlarda iki kez kadın kıyafeti giyerek kaçtığı öğrenilen Yakup Padir'in yine Yazlık köyüne geldiğini belirleyen güvenlik güçleri operasyon düzenledi.