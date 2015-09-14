13 POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİNDE MUHTAR DA ŞÜPHELİ
Iğdır'da 13 polisin şehit edildiği terör olayına yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen biri muhtar iki zanlı adliyeye sevk edildi.
Hasanhan köyü yakınlarında polis memurlarına yönelik saldırıyla ilgisi olduğu belirlenen Yazlık Köyü Muhtarı Musa Padak ile Salih Padir, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından zanlılar Aralık ilçesinde adliyeye sevk edildi.
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