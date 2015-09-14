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13 polisin şehit edilmesinde muhtar da şüpheli

13 POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİNDE MUHTAR DA ŞÜPHELİ

Iğdır'da 13 polisin şehit edildiği terör olayına yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen biri muhtar iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Tarih : 14 Eylül 2015, 17:31
Puan Ver : 13 Polisin Şehit Edilmesinde Muhtar Da Şüpheli(9/10)10


Hasanhan köyü yakınlarında polis memurlarına yönelik saldırıyla ilgisi olduğu belirlenen Yazlık Köyü Muhtarı Musa Padak ile Salih Padir, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından zanlılar Aralık ilçesinde adliyeye sevk edildi.








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