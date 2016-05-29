O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

13 MİLYON KİŞİDEN OTOMATİK 100 TL KESİLECEK !


13 MİLYON KİŞİDEN OTOMATİK 100 TL KESİLECEK !
Tarih : 29 Mayıs 2016, 18:29
Puan Ver : 13 Milyon Kişiden Otomatik 100 Tl Kesilecek !(8/10)9


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel emeklilik Sistemi'nde (BES) ile ilgili konuştu.Şimşek, Türkiye'nin yurt içi tasarruflarının artırılması amacıyla BES'in kapsayıcılığına önem verdiklerini söyledi.Bu kapsamda iş yeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan BES'te otomatik katılım için çalışma başlattıklarını hatırlatan Şimşek, mevzuat düzenlemelerinin son aşamaya geldiğini, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) yapılacak değerlendirmenin ardından taslağı en kısa sürede Meclis'e sunacaklarını ifade etti.



Mehmet Şimşek, "Tasarlanan yapı uluslararası uygulamalara benzer biçimde, kişilerin kendilerince herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan, otomatik olarak bireysel emeklilik sistemi ile tanıştırılması ve bu yolla ikinci bir emeklilik geliri elde etmeleri imkanı sunulması ve sonrasında kişilere istedikleri zaman paralarını çekerek sistemden ayrılabilme imkanı verilmesi esasına dayanıyor" ifadelerini kullandı.Bu çerçevede, mevcut çalışanlar, yeni işe girenler ve iş değiştirenlerden 45 yaşın altında olanların otomatik olarak sisteme dahil edileceğini bildiren. Şimşek, katkı payının asgari 100 lira olmasının öngörüldüğünü kaydetti.



"İSTEYEN 6 AY SONRA PARASINI ALIP SİSTEMDEN ÇIKABİLECEK"



Sisteme ödenen katkı payları ve bunların getirilerinin, aynı BES'te olduğu gibi kişilerin kendi adlarına açılan bireysel hesaplarda tutulacağını vurgulayan Şimşek, kişilerin 6 aylık zorunlu kalış sürecinin ardından isterlerse sistemden paralarını çekerek ayrılabileceğine dikkati çekti. Çalışan 100 lira koyacak, 100 milyar lira tasarruf sağlanacak

Şimşek, otomatik katılım sisteminde BES'tekine benzer bir devlet katkısı desteğinin öngörüldüğünü ifade etti.



13 MİLYON KİŞİNİN SİSTEME KATILMASI BEKLENİYOR








Etiketler: 13  Milyon  Kişiden  Otomatik  100  Tl  Kesilecek      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER