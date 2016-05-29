

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel emeklilik Sistemi'nde (BES) ile ilgili konuştu.Şimşek, Türkiye'nin yurt içi tasarruflarının artırılması amacıyla BES'in kapsayıcılığına önem verdiklerini söyledi.Bu kapsamda iş yeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan BES'te otomatik katılım için çalışma başlattıklarını hatırlatan Şimşek, mevzuat düzenlemelerinin son aşamaya geldiğini, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) yapılacak değerlendirmenin ardından taslağı en kısa sürede Meclis'e sunacaklarını ifade etti.







Mehmet Şimşek, "Tasarlanan yapı uluslararası uygulamalara benzer biçimde, kişilerin kendilerince herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan, otomatik olarak bireysel emeklilik sistemi ile tanıştırılması ve bu yolla ikinci bir emeklilik geliri elde etmeleri imkanı sunulması ve sonrasında kişilere istedikleri zaman paralarını çekerek sistemden ayrılabilme imkanı verilmesi esasına dayanıyor" ifadelerini kullandı.Bu çerçevede, mevcut çalışanlar, yeni işe girenler ve iş değiştirenlerden 45 yaşın altında olanların otomatik olarak sisteme dahil edileceğini bildiren. Şimşek, katkı payının asgari 100 lira olmasının öngörüldüğünü kaydetti.







"İSTEYEN 6 AY SONRA PARASINI ALIP SİSTEMDEN ÇIKABİLECEK"







Sisteme ödenen katkı payları ve bunların getirilerinin, aynı BES'te olduğu gibi kişilerin kendi adlarına açılan bireysel hesaplarda tutulacağını vurgulayan Şimşek, kişilerin 6 aylık zorunlu kalış sürecinin ardından isterlerse sistemden paralarını çekerek ayrılabileceğine dikkati çekti. Çalışan 100 lira koyacak, 100 milyar lira tasarruf sağlanacak



Şimşek, otomatik katılım sisteminde BES'tekine benzer bir devlet katkısı desteğinin öngörüldüğünü ifade etti.







13 MİLYON KİŞİNİN SİSTEME KATILMASI BEKLENİYOR