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1,3 Milyon Harcayıp Dünyanın En Büyük Soygununa Hazırlanan Hırsızlar, Son Anda Yakalandı

1,3 MİLYON HARCAYIP DÜNYANIN EN BÜYÜK SOYGUNUNA HAZIRLANAN HIRSIZLAR, SON ANDA YAKALANDI

Brezilya'da 16 hırsız, 318 milyon dolar çalacakları banka şubesine 500 metre tünel kazdı. Tünelin inşasına 1,3 milyon dolar harcayan hırsızlar, son anda yakalandı.

Tarih : 04 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : 1,3 Milyon Harcayıp Dünyanın En Büyük Soygununa Hazırlanan Hırsızlar, Son Anda Yakalandı(6/10)2

Brezilya'da polis, ülkenin en büyük bankalarından Brezilya Bankası'nın Sao Paulo'daki şubesini soymak için 500 metre tünel kazan 16 kişiyi yakaladı.

3 AY ÖNCE TAKİBE ALDILAR

Sao Paulo Cezai Soruşturmalar Dairesi (DEIC) Sözcüsü Fabio Pinheiro Lopes, soygunu planlayan ve banka şubesine 500 metre uzaklıkta ev tutan çeteyi 3 ay önce takibe aldıklarını açıkladı.

317 MİLYON DOLAR ÇALARAK DÜNYANIN EN BÜYÜK SOYGUNUNU YAPACAKLARDI

Tünelin tamamlandığını fark edince operasyon düzenlediklerini belirten Lopes, "Bankadan 1 milyar Brezilya reali (yaklaşık 317 milyon dolar) çalmayı planlıyorlardı. Başarsalardı bu, dünyanın en büyük soygunu olacaktı." dedi.

TÜNELE 1,3 MİLYON DOLAR HARCAMIŞLAR

Çete üyelerinin ahşap ve demir destekli, ışıklandırılmış tünel için yaklaşık 4 milyon Brezilya reali (1,3 milyon dolar) harcadıkları tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen çete üyelerinden bazılarının, 2005'te 75 metrelik tünel kazıp Fortaleza Eyaleti Merkez Bankası'ndan yaklaşık 70 milyon dolar çaldıkları belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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