

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dilekçe ile müracaat edenlerin emeklilik ve Hastane hizmetlerinin açılması için teknik tüm hazırlıkları tamamladı. SGK, 30 Nisan itibarıyla 12 ay ve daha fazla prim borçlarını silerek, hizmetleri donduracak. İleride ödeme yapılarak bu süreler canlandırılabilecek. Uzmanlar, silinecek Bağ-Kur sürelerinden hepsine ihtiyacı olmayanlara, 31Temmuz'a kadar ihtiyacı olan kadarını ödemesini öneriyor. Aksi halde ihtiyaç olduğunda, silinen sürenin tamamını canlandırmak gerekecek. Borcunu daha önce çıkan yapılandırmalardan yararlanarak taksitlendirenler de dilekçe ile uygulamadan yararlanabiliyor.