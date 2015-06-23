O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

1.3 MİLYON BAĞ-KUR'LUYA HASTANE KAPISI AÇILIYOR


1.3 MİLYON BAĞ-KUR'LUYA HASTANE KAPISI AÇILIYOR
Tarih : 23 Haziran 2015, 09:12
Puan Ver : 1.3 Milyon Bağ-Kur'luya Hastane Kapısı Açılıyor(8/10)8


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dilekçe ile müracaat edenlerin emeklilik ve Hastane hizmetlerinin açılması için teknik tüm hazırlıkları tamamladı. SGK, 30 Nisan itibarıyla 12 ay ve daha fazla prim borçlarını silerek, hizmetleri donduracak. İleride ödeme yapılarak bu süreler canlandırılabilecek. Uzmanlar, silinecek Bağ-Kur sürelerinden hepsine ihtiyacı olmayanlara, 31Temmuz'a kadar ihtiyacı olan kadarını ödemesini öneriyor. Aksi halde ihtiyaç olduğunda, silinen sürenin tamamını canlandırmak gerekecek. Borcunu daha önce çıkan yapılandırmalardan yararlanarak taksitlendirenler de dilekçe ile uygulamadan yararlanabiliyor.










Etiketler: 13  Milyon  Bağ-Kur  Luya  Hastane  Kapısı  Açılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER