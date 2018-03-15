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1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
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1,3 metrelik demir çubuk testislerinden girip omzundan çıktı

1,3 METRELİK DEMİR ÇUBUK TESTİSLERİNDEN GİRİP OMZUNDAN ÇIKTI

Hindistan'da birinci kattan düşen inşaat işçisinin testislerinden giren demir çubuk omzundan çıktı. 33 yaşındaki adam mucize eseri hayatta kaldı.

Tarih : 15 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : 1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı(9/10)5

Hindistan'da 33 yaşındaki Salim Sheikh ismindeki inşaat işçisi yeni inşa edilen bir binanın ilk katından demir çubuk yığınlarının olduğu yere düştü. Hintli bir inşaat işçisinin testisinden giren 1.3 metrelik demir çubuk boynuna yakın yerden çıktı.

TÜM ORGANLARI DELDİ

Talihsiz adamın kasığından giren bir parça, tüm vücudunu delerek köprücük kemiğinden çıktı. İnce bağırsağı, kalın bağırsağı, diyaframı ve akciğerleri delinen işçiyi doktorlar kurtardı.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

33 yaşındaki adam mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Cerrahlar, beş saatlik zorlu operasyon sırasında 1 metre 30 santimetrelik olan demir çubuğu titizlikle çıkardı. Demirin adamın kalbine saplanmasından kıl payı kurtulduğu anlaşıldı.

Sheikh'in operasyonunda bulunan ekibin bir parçası olan Doktor Ajay Bhandarwar, hastanın kazayı çubuğun ana organları sıyırması sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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