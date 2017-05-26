

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli Ankara, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Eskişehir'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı.







kaynak:sabah