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13 İLDE '17-25 ARALIK' OPERASYONU


13 İLDE '17-25 ARALIK' OPERASYONU
Tarih : 08 Aralık 2015, 13:39
Puan Ver : 13 İlde '17-25 Aralık' Operasyonu(6/10)4


İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 13 ayrı ilde, 17 Aralık soruşturmasını yürüten emniyet görevlilerine yönelik "paralel yapı" operasyonu düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında Emniyet Müdürleri ve emniyet amirlerinin de bulunduğu 27 kişinin gözaltına alınacağı öğrenildi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık operasyonu yürüten emniyet görevlilerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 13 ayrı ilde emniyet görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının da bulunduğu çok ayıda emniyet görevlisi gözaltına alındı. Hakkinda gözaltı kararı bulunan kişi sayısının 27 olduğu bildirildi.



Operasyon kapsamında, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Mehmet Yeşilkaya, KOM Daire Başkan Yardımcısı Osman Balcı, KOM Daire Şube Müdürü Alparslan Çalışkan, eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ile Başkomiser Mehmet Akif Üner'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'un aranılan adreste bulunamadığı öğrenildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere Fatih, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.








Etiketler: 13  İlde    17-25  Aralık    Operasyonu    haber

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