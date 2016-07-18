

15 Temmuz günü yeltenilen darbe girişiminde emir komutayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 13 general, tutuklanarak askeri cezaevine konuldu. Tutuklanan generaller arasında 15 temmuz gecesi bir televizyon kanalına bağlanıp darbeci askerlere kışlalarınıza dönün çağrısı yapan Korgeneral Erdal Öztürk de var. Darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı verilen Öztürk, Bursa'nın İnegöl ilçesinde köfte yerken yakalanmıştı.







15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak dün akşam İstanbul Adliyesi'ne çıkartılan 13 general tutuklandı.







15 TEMMUZ GECESİ 'KIŞLALARINIZA DÖNÜN' ÇAĞRISI YAPMIŞTI







3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk ile 1. Ordu Harekat Başkanı Eyüp Gürler'in de aralarında bulunduğu 1 Korgeneral, 5 Tümgeneral ve 7 Tuğgeneral'in sorgusu sabah saatlerine kadar sürdü. Savcılıkça tutuklamaya sevk dilen darbeci generaller İstanbul nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakmiliği'nce tutuklandı.







Darbeci generallerin, "FETÖ örgütü mensubu olmak", "Cebir şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Cumhurbaşkanına fiili saldırıya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında kasten öldürme" suçları kapsamında tutuklandı.







SUÇÜSTÜ YAKALAMA







Darbeci generallerin, darbe girişimi sırasında çok sayıda güvenlik görevlisi ile sivil vatandaşı öldürülme eylemini gerçekleştirdikleri, kamu ve birçok sivil vatandaşa ait araç ve gerece zarar verdikleri ve suçüstü yakalandıkları soruşturma evrağında kaydedildi.







CUMHURBAŞKANI'NA FİİLİ SALDIRIYA TEŞEBBÜS







Darbeye teşebbüs", "örgüt kurmak ve yönetmek", "Cumhurbaşkanı'na fiili saldırıya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından cezaevine gönderildiği bildirildi.