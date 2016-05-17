

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirildiği terör saldırısında yaşamını yitiren 13 kişinin cenazesi, Tanışık köyünde düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında yan yana defnedildi. Törene, İçişleri Bakanı Ala, Kalkınma Bakanı Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker de katıldı.Jandarma kayıtlarına göre 13 kişiden geriye kalan doku parçalarının toplam ağırlığı 60 kilogram.







Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonun infilak ettirildiği saldırıda hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesi, düzenlenen törenin ardından yan yana toprağa verildi.







Sur ilçesi Sarıkamış Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettiği saldırıda yaşamını yitiren ve İstanbul Adli Tıp Kurumunda DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda ailelerine teslim edilen 13 kişinin cenazesi, ambulanslarla konvoy halinde Tanışık köyüne getirildi. Cenazeler, Tanışık köyündeki taziyeevi önünde kurulan katafalklara taşındı.