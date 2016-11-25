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13 bin ilacın yüzde 15'i reçetesiz satılabilecek

13 BİN İLACIN YÜZDE 15'İ REÇETESİZ SATILABİLECEK

Sağlık Bakanlığı reçetesiz ilaç listesini genişletmek için çalışma başlattı. Yeniden sınıflandırılan 13 bin ilacın yüzde 15'inin reçetesiz satılabileceği belirlendi

Tarih : 25 Kasım 2016, 09:51
Puan Ver : 13 Bin İlacın Yüzde 15'i Reçetesiz Satılabilecek(10/10)8


İlaçtayeni dönem başlıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 13 bin ilaçtan sadece 87'sinin reçetesiz satılması üzerine önemli bir çalışma başlattı. Üniversitelerdeki akademisyenler, ilaç firmaları ve uzmanlarla bir araya gelen Sağlık Bakanlığı, piyasada bulunan ilaçları sınıflandırdı. İlaçların, yüzde 10-15'inin reçetesiz satılabileceği belirlendi.



Uygulamanın hasta ile eczacı arasında zaman zaman ortaya çıkan gerginliği gidereceğini belirten Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, "Türkiye'de ruhsatlı 13 bine yakın ilaç bulunuyor. Bunların yaklaşık 8 bini hastanelerde ve piyasada döngüsü olan ilaçlar. Bunlara 'aktif ilaçlar' diyoruz. Ağrı kesiciler, alerji ilaçları, öksürük şurupları, büyüme hormonu ve antibiyotikler bunların içerisinde. 5 bin de ticari ömrünü tamamlamış yazılmayan ilaç var. Bunlara da 'pasif ilaçlar' diyoruz. İlaçların neredeyse yüzde 99'u reçeteli satılıyor. Sadece 87 adedi reçetesiz satılıyor" diye konuştu. Reçetesiz ilaç listesini genişletme kararını alırken firmalar, akademisyenler ve işin uzmanlarıyla görüştüklerini kaydeden Gürsöz, "Türkiye'de reçeteyle satılması gereken ilaçlar ne yazık ki reçetesiz satılabiliyor. Reçetesiz de satılabilecek olanlarda 'reçete' diye tutturuyoruz. Reçetesiz satış yapmanın da cezası var. Antibiyotiklerde bu rakam kutu başına 354 TL. Biz eczacıya, 'Reçetesiz ilaç sattın' diye yüklenirsek o da der ki, 'Ağrı kesiciyi de mi reçeteyle satayım?' Bu durum toplumsal sorunlara da yol açılabilir. Biz, 'Bunlar reçeteyle satılır' diye ruhsat vermişiz" dedi.



İlaçların birçok formu olduğunu ifade eden Gürsöz, "Piyasadaki 8 bin ilacın % 10-15'ini reçetesiz satılabilir hale getirmek istiyoruz. Bu ilaçlar eczacının danışmanlığında satılacak. Riskin düşük olduğu güvenli kullanılabilecek ilaçlar var. Örneğin, bir ilacın 100 miligramını doktorun yazması gerekir ama 20 miligramı reçetesiz de alınabilir. 13 bin ilacın sınıflamasını yapıyoruz" dedi.



'REKLAM YAPILMAMALI'



Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gümüşel, "Reçetesiz ilacın reklamı yapılmamalı. Eczacı tarafından hastaya reçetesiz ilacın güvenli ve etkin kullanımı anlatılmalı, ayrıca hasta eczacı tarafından takip edilmelidir. Böylece hem ilaçların kullanımı şimdiki kullanım boyutlarında kalacak hem de hastanın güvenliği sağlanmış olacaktır" dedi.



 



kaynak:memurlar








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