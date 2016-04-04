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129 sığınmacı çocuk kayboldu

129 SIĞINMACI ÇOCUK KAYBOLDU

Fransa'nın Calais kentindeki sığınmacı kampının bir bölümünü polisin boşaltmasının ardından burada kalan 129 çocuğun kaybolduğu iddia edildi.

Tarih : 04 Nisan 2016, 11:32
Puan Ver : 129 Sığınmacı Çocuk Kayboldu(5/10)7


Sığınmacıları yardım eden bir İngiliz derneği, polisin kampı güvenlik ve sağlık koşulları gerekçesiyle dağıtmasından sonra velisi bulunmayan 129 çocuğun akıbetinden haber alınamadığını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, 'Kendisine eşlik eden bir yakını olmayan 129 çocuğun kaybolmasından büyük endişe duyuyoruz.' ifadelerine yer verildi.  



Yaşı küçük çocuklara sahip çıkmadığı, başka güvenilir yerlere yerleştirmediği için Fransız hükümetinin eleştirildiği açıklamada, sığınmacı kampının dağıtılmayan bölümünde ise hala refakatçisi olmayan 294 çocuğun yaşadığı kaydedildi.Açıklamada, bu kampta refakatçisiz yaşayan çocukların yaş ortalamasının 14,2 olduğu bildirildi.



 İngiliz dernek, INTERPOL rakamlarına göre, Avrupa'da yaklaşık 10 bin sığınmacı çocuğun kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Calais'te çoğu Suriye, Irak, Eritre ve Afganistan'dan gelen yaklaşık 5 bin sığınmacı yaşıyor. Calais, İngiltere'ye geçmek isteyen sığınmacılar için önemli bir 'çıkış yolu' olarak görülüyor.



Geçen ay Calais'teki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sığınmacı kampları kısmen tahliye edilmişti. Fransa, kentteki sığınmacıların yaşadığı kamplardaki insani olmayan koşullar yüzünden uzun zamandır Avrupalı insan hakları derneklerinin ve sivil toplum örgütlerinin sert tepkisini çekiyor.








Etiketler: 129  Sığınmacı  Çocuk  Kayboldu    haber

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