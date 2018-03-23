Fransa'nın güneyinde polisle çatıştıktan sonra bir süpermarkete giren silahlı saldırgan, bazı müşteri ve çalışanları rehin aldı. Yerel yetkililer süpermarkette iki kişinin öldüğünü açıkladı. Süpermarkettekileri rehin alan terörist, üç yıl önce Paris'te 129 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren isimlerden Salah Abdesselam'ın serbest bırakılmasını istedi. Süpermarkete düzenlenen operasyonla rehine krizi sona erdi, saldırgan öldürüldü.

POLİSE ATEŞ AÇIP SÜPERMARKETE GİRDİ, İNSANLARI REHİN ALDI

Geçtiğimiz yıllarda birçok kez terör saldırısına hedef olan Fransa'da, yeni bir saldırı gerçekleşti. Ülkenin güneyindeki Carcassonne bölgesinde yer alan Trebes kasabasında silahlı saldırgan, koşu yapan polislere ateş açtı. İlk ateşte bir polis memuru yaralandı.

Saldırının ardından bir süpermarkete giren silahlı kişi, içerideki bazı müşteri ve çalışanları rehin aldı.





GÖRGÜ TANIKLARI: SİLAH SESLERİ DUYULDU

Fransız basınına konuşan görgü tanıkları, Super U adlı süpermarketten silah sesleri duyulduğunu aktardı.

SALDIRGAN, DEAŞ'LI TERÖRİSTİN BIRAKILMASINI İSTİYOR

Reuters haber ajansı, süpermarkettekileri rehin alan saldırganın polisten Paris'te üç yıl önce 129 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren isimlerden Salah Abdesselam'ın serbest bırakılmasını istediğini bildiriyor.

Trebes'teki rehine krizine karışan saldırganın canlı yayında terör örgütü DEAŞ'a bağlılık yemini ettiği bildiriliyor.

Salah Abdeslam, saldırıdan dört ay sonra, Brüksel Molenbeek bölgesinde yakalandı. Fransa'ya iade edilen terörist cezaevinde.

BELEDİYE BAŞKANI: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 10 YARALI VAR

Fransa Başbakanı Eduarde Philippe'in açıklamasına göre, süpermarkette ciddi bir durum yaşanıyor.

Bir televizyon yayınına katılan Trebes Belediye Başkanı, süpermarkette iki kurban olduğunu söyledi. Hemen ardından bir rehinenin öldüğü bilgisi geldi. Olayda en az 10 kişi de yaralandı.

FRANSIZ BASINI: BAZI REHİNELER KAÇMAYI BAŞARDI

Fransız basını ayrıca rehinelerden bazılarının kaçmayı başardığını bildiriyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Trebes'e gidiyor.

FRANSA'DAKİ BÜYÜK SALDIRILAR

1 Ekim 2017 - DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda iki kadın Marsilya'daki bir tren istasyonunda bıçaklanarak öldürüldü.

26 Temmuz 2016 - İki saldırgan Normandiya bölgesindeki Saint-Etienne-du-Rouvray'de bir kilisenin rahibinin boğazını kesti. Saldırganlar polis tarafından öldürüldü.

14 Temmuz 2016 - Nice kentinde büyük bir kamyon Bastille Günü kutlamaları sırasında sahildeki kalabalığın arasına daldı ve olayda 86 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlenirken, Tunus doğumlu saldırgan daha sonra polis tarafından vuruldu.

13 Haziran 2016 - Bir polis memuru ve ortağı, Paris'in batısındaki Magnaville'de bir cihatçı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. DEAŞ üyesi olduğunu söyleyen saldırgan daha sonra polis tarafından öldürüldü.

13 Kasım 2015 - DEAŞ militanları bomalar ve otomatif tüfeklerle Paris'te bir stad, kafeler ve Bataclan Konser Merkezini hedef aldı. Koordine saldırılarda 130 kişi ölürken, 350'den fazla kişi yaralandı.

7-9 Ocak 2015 - İki radikal İslamcı militan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki merkezini basıp, 17 kişiyi öldürdü. Bir başka militan da ertesi gün bir polisi öldürdükten sonra Paris'teki bir Yahudi süpermarketinde bulunanları rehin aldı. Saldırgan, polisin müdahalesinden önce dört rehine öldürdü. Diğer iki saldırgan da polis tarafından sıkıştırılıp, öldürüldü.

Kaynak: haberinburada