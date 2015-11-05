

Havayastığı problemi nedeniyle geri çağrılan otomobillerin 2008-2009 yıllarında üretilen C-300, C-350 ve C-63 modeller ile 2010 model GLK-350 4-Matic araçlar olduğu öğrenildi.







Alman 1. Kanalı ARD'nin internet sayfasında verdiği habere göre, hava yastıklarının herhangi bir çarpışma olmadan da açılma ihtimali bulunuyor. Aynı şekilde hava yastıklarının kaza anında açılmama durumu da söz konusu. Arızanın muhtemel nedeni olarak kontrol ünitesindeki bir sorun gösteriliyor.







Arızalı otomobillerin ABD dışındaki ülkelerde de bulunduğu belirtilirken, hangi ülkelerde ve ne kadar otomobilin sorundan etkilendiği şimdilik belirsiz. Sorunlu araç sahiplerinin yıl sonuna kadar bilgilendirileceği öğrenildi.