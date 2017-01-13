Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affına ilişkin yasa tasarısının yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirterek, "Bunu sadece işletmeler, sanayicilerimize yönelik diye düşünmememiz lazım.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affına ilişkin yasa tasarısının yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirterek, "Bunu sadece işletmeler, sanayicilerimize yönelik diye düşünmememiz lazım. Özellikle kredi kartı kullanıcıları, bireysel kredi kullananlar da dahil olmak üzere kredilerde sorun yaşayanlar, 6 ay içinde ya borcunun tamamını ya da çeklerini, senetlerini ödedikleri halde 5 yıldan önce kara listeden çıkamıyorlardı.



Bu durumda olanlar veya borcunu yeniden yapılandıranlar bu haktan faydalanacaklar" dedi. İşletme sahiplerinin beyaz bir sayfa açarak, yeni kredi imkanlarıyla beraber, işlerine ivme kazandırma veya yeni iş yeri açma fırsatını yakalayacaklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, "Sicil affından yaklaşık 1.5 milyon ile 1.6 milyon arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Esnafa işsizlik maaşıyla ilgili de Tüfenkci, "Esnaf cüzi bir miktar ödeyecek. Şu anki rakamlarla ayda 35 lira, devlet de üzerine 15 lira koyacak" dedi.







kaynak:sabah







