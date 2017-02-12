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125 binden fazla kişi sigortadaki parasını unuttu

125 BİNDEN FAZLA KİŞİ SİGORTADAKİ PARASINI UNUTTU

Bankadaki hesabını unutarak buradaki parasını almayan vatandaşlar, sigorta şirketlerindeki birikimlerini de hatırlamadı. Bu yıl 125 binden fazla sigortalı, sigorta şirketlerinde para bıraktı.

Tarih : 12 Şubat 2017, 13:13
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Bankadaki parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı.



Bu nedenle daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı'na devri kararlaştırıldı.



Buna göre sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor.



 



kaynak:hürriyet








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