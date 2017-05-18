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122 KİŞİNİN KREDİ KARTINDAN 2 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR


122 KİŞİNİN KREDİ KARTINDAN 2 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR
Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:55
Puan Ver : 122 Kişinin Kredi Kartından 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar(9/10)6


İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bazı Vatandaşlar kredi kartlarından yüklü miktarda çekim yapıldığını bildirerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

 

KOPYA KARTLA ALIP, UCUZA SATARAK KAZINMIŞLAR

Ekipler 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmalarda tespit ettiği şüphelilerin ele geçirdiği kart bilgileriyle oluşturduğu kopya kartlarla Otomobil lastiği, klima, televizyon ve çeşitli elektronik eşyalar alarak bunları kısa sürede değerinin altına internet sitelerinde ve sahte evraklarla kurdukları şirketler üzerinden toplu halde sattıklarını belirledi.

 

122 KİŞİNİN KART BİLGİSİYLE 2 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ

Polis ekipleri şüphelilerin 122 kişinin kart bilgileriyle 49 farklı işyerinden yaklaşık 2 milyon liralık alışveriş yaptığını tespit etti. Ekipler şebekenin bilgisayarlarında inceleme yaparak kaç kişinin daha kimlik bilgilerinin bulunduğunu araştırmaya devam ediyor.

 

3 İLDE 21 GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Mayıs'ta  İstanbul, Adana ve Malatya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu iddia edilen Ufuk Utku U.'nun da bulunduğu 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 35 cep telefonu, 53 SİM kart, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 14 harddisk, 8 hafıza kartı, 22 promosyon kartı, 18 kart kopyalama düzeneği, 2 tane yazılımıyla oynanmış pos cihazı, 11 tane yazıcı, 3 sahte nüfus cüzdanı, kart kopyalama cihazı ve 9 bin 25 lira  ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

 

30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Şebeke lideri olduğu iddia edilen Ufuk Utku U.'nun 'Dolandırıcılık' ve 'Kart kopyalama' suçlarından 30 yıl kesilmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.



 



kaynak:milliyet








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