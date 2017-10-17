Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süreyle Rus işgali altında kalan Sarıkamış ilçesinde, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan ve "Katerina Köşkü" olarak anılan tarihi Av Köşkü restore edilecek.

121 YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ

1896'da inşa edilen "Katerina Köşkü", doğu-batı yönünde inşa edilmiş, dikdörtgen planlı ve üç bölümden oluşuyor. Cephe duvarlarının tamamen çam ağaçlarından birbirine geçmeli ikişer sıradan oluşuyor.

Sarıkamış'ın sarıçam ormanları içerisinde bulunan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilen tescilli taşınmaz eserlerden biri olan Katerina Köşkü, konumu itibarıyla fotoğrafseverleri büyülüyor.

BUTİK OTEL OLARAK KULLANILACAK

Restorasyonu yapıldıktan sonra butik otel şeklinde turizme kazandırılması amaçlanan köşk, yerli ve yabancı ziyaretçilerinin uğrak yerlerinden biri haline geldi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köşkün restorasyonunun Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kenti ziyaretinde gündeme geldiğini söyledi.

Projenin hazırlandığını hatırlatan Doğan, "Katerina Köşkü'nün projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı çizdiriyor, projesi bitip Anıtlar Kurulundan geçtikten sonra ihalesi yapılacak. Şu an projesi bitme üzere, proje bittikten sonra da diğer süreçler işleyerek, önümüzdeki bahar dönemi içerisinde inşallah ihalesi bitmiş ve işe başlanmış olacak." dedi.

"7/24 GÜVENLİKLER KORUYOR"

Doğan, Katerina Köşkü'nün restore edilip turizm kazandırılması sonrası butik otel şeklinde kullanılmasını planladıklarını anlatarak "Orası biraz küçük bir mekan butik otel olduğunda yetmeme gibi bir durum olabilir, hemen onun yanına yüz yataklı otel düşünülüyor, bununla birlikte güzel bir alan oluşacak." dedi.

Köşkün ahşap olduğu için hassas bir yapı olduğunu ve korunması için güvenlik korucusunun sürekli orada bulundurulduğunu vurgulayan Doğan, "Öncelikle o eseri korumamız, ayağa kaldırmamız lazım aksi takdirde birkaç yıl içerisinde orası ortada kalmayabilir. Biz oraya güvenlik korucusu koyduk, 7-24 orada arkadaşlar bekliyor. Çünkü ahşap bir yapı olduğu için başına bir iş gelmesin diye orada güvenlik görevlilerimiz bekliyor ama seneye inşallah orada restorasyona başlarız." ifadesini kullandı.

"BİZİM HEDEFİMİZ TURİSTLERİ 12 AY BOYUNCA BÖLGEYE ÇEKEBİLMEK"

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir HASAN Taş da bölgede bulunan doğal ve tarihi zenginlikleri değerlendirerek turizm potansiyelini artırmanın çabası içinde olduklarını bildirdi.

Taş, köşkün turizme kazandırıldıktan sonra özellikle Rus turistlerini bölgeye çekmeyi hedeflediklerini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sarıkamış kış turizmi açısından 5 ay yoğun bir sezon geçiriyor ancak bu yeterli olmuyor. Bizim asıl hedefimiz yerli ve yabancı turistleri 12 boyunca bölgeye çekebilmek. Tarihi Av Köşkü'nün restore edilmesi ve turizme kazandırılmasıyla bölgenin Rus turistlerin uğrak yeri olacağını düşünüyorum. İnşallah Sarıkamış'taki bu tarihi köşkte kısa sürede turizme kazandırılır."

Kaynak: haberinburada