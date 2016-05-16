Geçen nisan ayında 121 yıllık tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşan ve bir ayda 97 bin 200 adet araç satan marka en yüksek satış rakamlarına içlerinde Türkiye'nin de olduğu beş ülkede ulaştı.



Çek Cumhuriyeti'nin, VW bünyesine katıldıktan sonra dünyaya hızla yayılan otomobil markası Skoda'nın temelleri 1895 yılında teknisyen Václav Laurin ve kitap satıcısı Václav Klement tarafından bisiklet üretmek üzere atıldı. Laurin&Klemen kısa bir süre içinde de bisikletten motosiklet üretimine, oradan da Skoda ailesi tarafından satın alınarak 1905 yılından itibaren otomobil üretimine başladı.



1991 yılından bu yana Volkswagen Grubu şirketi olan Skoda'nın, sadece Mlada Boleslav fabrikasında 1905 yılından bu yana ürettiği araç sayısı 12 milyon adedi geçti. Son yıllarda rekor üretim ve satış rakamlarına ulaşan marka, bir ilginç rekoru da Nisan ayında kırdı. Nisan ayında, bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 5,6 oranında artışla, dünya çapında 97 bin 200 adet satış yapan marka 121 yıllık tarihinde bir ay içinde yaptığı en yüksek satış rakamını da yakalamış oldu.



EN YÜKSEK ARTIŞ AVRUPA'DA



Bu rekor Avrupa, Rusya ve Çin'de ciddi satış artışları yakalanarak geldi. Marka nisan ayında Batı Avrupa'da yüzde 8.2 artışla 41 bin 400, Orta Avrupa'da yüzde 5,8 artışla 16 bin 400, Doğu Avrupa'da yüzde 6,1 artışla 3 bin 100 adetlik satış rakamlarına ulaşırken, en ciddi artış oranlarından birine de yüzde 21,7 oranındaki artış ve 3 bin 200 adetlik satış rakamıyla Türkiye'de ulaştı. Nisan ayında 23 bin adetlik Skoda satışıyla Çin ilk sırada yer alırken onu, 14 bin 900 adetle Almanya, 8 bin adetle ev sahibi Çek Cumhuriyeti, 4 bin 900 adetle Rusya ve 3 bin 200 adetlik satışla da Türkiye takip etti.