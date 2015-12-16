

Hakim 1200 liralık zaranın ödenmesi için süre verdiği Emrah A., eski arkadaşının babasının sözü üzerine bu cezayı 5'er kuruş halinde ödemek istedi. Ancak elinde 8 torba bozuk parayla süreyi kaçırdığını öğrenen Emrah A., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







Olay geçen 13 Şubat'ta meydana geldi. Emrah A. ile daha önce arkadaşlık yaptığı T.K. ayrıldı. Buna kızan 25 yaşındaki Emrah A., alkol alıp ayrıldığı kız arkadaşının babasının park halindeki aracının dört lastiğini kesip parçaladı. Aracındaki zararın 1200 lira olduğunu belirten E.K. zanlıdan şikayetçi oldu. İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada hakim Hasan Çelik, sanığa 1200 lira tutan zararı karşılayıp karşılamayacağını sordu. Sanık Emrah A., zararı karşılayacağını belirterek bunun için süre istedi. Hakim de sanığa, zararı ödemesi için 13 Aralık'a kadar süre verip, duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.







Davanın ikinci duruşmasına sanık Emrah A. katılmazken, şikayetçi E.K. ise geldi. E.K., "Kızım bu olaydan sonra başkası ile evlendi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Hakim Hasan Çelik de duruşmaya gelmeyen sanık Emrah A.'yı mala zarar vermekten 1 yıl hapis cezasına çarptırdı ve ertelemedi.







5 KURUŞ ETMEZSİN SÖZÜNE KIZDI



İlk duruşma çıkışında şikayetçi E.K.'nın "Sen beş kuruş etmezsin" sözüne kızan Emrah A., bankaya gidip 1200 lira tutarındaki, 8 torba içerisinde bulunan 24 bin adet 5 kuruşluk bozuk para aldı. Günleri karıştıran Emrah A. duruşmadan bir gün öncesi olduğunu düşünerek dün, verdiği zararı ödemek için 8 torba içerisine koyduğu 24 bin adet 5 kuruşluktan oluşan 1200 lirayı, alışveriş merkezlerinde kullanılan arabayla, davanın görüldüğü mahkemeye götürdü. Davanın sonuçlandığını ve ceza aldığını öğrenen Emrah A., şoke oldu.







Emrah A., "Bir önceki duruşmada 1200 lira zararı ödemem için bana süre verildi. Duruşma çıkışında eski kız arkadaşımın babası bana 'beş kuruş etmezsin' dedi. Bu benim çok gücüme gitti. Bankaya gittim, 1200 liralık beş kuruş istediğimi söyledim. Bir hafta sonra parayı almaya gelmemi söylediler. Duruşma günlerini karıştırmışım. Bir yıl ceza almışım. Mahkemedeki görevliler itiraz etmem için dilekçe yazmam gerektiğini söyledi. Ben de dilekçeyle itiraz edeceğim. Böyle bir olay yaptığım için çok pişmanım. İtirazım inşallah kabul edilir. Bir günlük gecikmem bana pahalıya mal oldu" dedi. Emrah A., paralarla birlikte evine gitmek için taksiye binip adliyeden ayrıldı.