120 BİN ŞİDDET MAĞDURU KADINI KORUMAK İÇİN SADECE 30 E-KELEPÇE TAHSİS EDİLDİ
Yılda 120 bin kadının erkek şiddetine maruz kaldığı Türkiye'de bu suçu işleyenler için sadece 30 e-kelepçe kullanılıyor. 28' kelepçe aktif olarak kullanılırken boşta sadece 2 kelepçe var.
Türkiye'de 6 şehirde, 2 yıldır kadına şiddet uygulayanlara elektronik kelepçe takılıyor. Yılda 120 bin kadın erkek şiddetine maruz kalırken, bu suçu işleyenler için sadece 30 e-kelepçe tahsis edildiği ortaya çıktı. 28'i halen kullanılıyor. Şu an elde sadece 2 e-kelepçe var.
UYGULAMA, 6 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Türkiye'de bir yılda yaklaşık 120 bin kadın, erkek şiddetine maruz kalıyor. İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 2015'te imzalanan protokol kapsamında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Ankara ve İzmir'de elektronik kelepçe uygulamasına başlandı. İki yıl içinde yapılan çalışmalar sonunda elektronik kelepçe uygulaması yapılan kent sayısı 6'ya çıkartıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Antalya'da kadına yönelik şiddet uygulayanlara mahkeme kararıyla elektronik kelepçe takılıyor.
30 KİŞİYE TAKILABİLİYOR
Ancak, üç bakanlık arasında yapılan protokolle takılmaya başlanan elektronik kelepçeler için belli sayıda kontenjan ayrıldığı ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'nın, kadına yönelik koruyucu yöntemlerden olan elektronik kelepçenin yılda 30 kişiye takılmasına onay verdiği öğrenildi. İstanbul ve Bursa'da şu ana kadar kimseye e-kelepçe takılmadığı belirtildi.
YILDA 60 KİŞİ
Elektronik kelepçe uygulamasıyla şu anda 4 ilde 28 kişi takip altında tutuluyor. 6 aylık takip süreleri dolduğu zaman kelepçeler çıkarılarak, başka vakalardaki şüphelilere mahkeme kararıyla takılıyor. Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre 2 yıllık zaman zarfında 6 ilde şiddet uygulayan 60 kişiye elektronik kelepçe takıldı.
UYGULAMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR
2018 yılında uygulamanın yaygınlaştırılması için Adalet Bakanlığı'na daha fazla kelepçe tahsisi için başvuruda bulunulacağı bildirildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınan diğer koruma yöntemleri arasında kimlik değiştirme, kadın sığınma evleri, evden uzaklaştırma, yakın ve uzak koruma tahsisi önlemleri de bulunuyor. Şiddet mağduru 120 bin kadından 70 bininin sadece yakın ve uzak koruma olarak tabir edilen yöntemlerle korunduğu, 300'ünün kimliğini değiştirdiği ve diğerlerinin ise kadın sığınma evlerinde kaldığı ifade edildi.
3 BİN KİŞİ TAKİPTE
2005 yılında başlayan denetimli serbestlik uygulamasıyla kullanılmaya başlanan elektronik kelepçe bugüne kadar farklı farklı suçlardan yargılanan 25 bin kişiye takıldı. Son bir yıldır özellikle FETÖ davalarında yargılananlara takılan elektronik kelepçe ile şu an yaklaşık 3 bin kişi takip ediliyor. Bunlardan 380'i FETÖ sanıkları.
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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