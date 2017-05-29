

İNŞAAT sektöründe demir krizi büyüyor. Müteahhitler fiyat artışından ve istedikleri tür ve miktarda ürün bulamamaktan şikayetçi. Hürriyet'in gündeme getirdiği demir sorununda yeni bir gelişme yaşandı. Sektör temsilcileri konuyla ilgili kamudan destek beklediklerini aksi takdirde iş bırakacaklarını açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İnşaat Sektör Meclis Başkanı ve İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, son üç yıldır seçimlerle boğuşulan bir süreçten çıkıldığı, işlerin açıldığı, inşaat sektörünün nefes aldığı ve hareketlendiği bir dönemde sektöre adeta demir darbesi indirildiğini söyledi.







ŞANTİYELER DURACAK







5 Federasyona bağlı 120 bin üyenin iş durdurma ve paydos çağrısı için kendilerinden izin istediklerini belirten Tellioğlu, "Konfederasyon olarak; bağlı birliklerden gelen iş durdurma çağrısına, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci'yle istişare halinde kalarak, 15 gündür direndiğimizi, fakat 9 Haziran'a kadar demir fiyatlarında aşağı yönde somut bir iyileşme olmadığı ve tedarikinin kolaylaşmadığı taktirde üyelerimizden ve birliklerimizden gelen yoğun talep üzerine Konfederasyon Yönetiminin birlik ve federasyon başkanlarımızla son bir istişare yaparak, muhtemel bir iş durdurma ve paydos çağrısı yapacağımızı ve bu paydosun daha geniş kitlelere seslenerek desteklenmesine yönelik çağrıda bulunacağımızı üzülerek kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.







İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu olarak, Zeybekci'den, demirdeki aşırı fiyat artışına bir an önce müdahale etmelerini istediklerini söyleyen Tellioğlu, "Demir fiyatlarını düşürme noktasında çeşitli enstrümanları kullanmak mümkün. Bunlardan çözüm bulamadıkları takdirde demirdeki KDV'nin yüzde 18'den yüzde 9'a düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.







Türkiye'nin dünyada demir üreticisi olarak ilk 5'e girmesine rağmen, Türkiye'deki demir kıtlığına, demir fiyatlarındaki aşırı yükselişine anlam veremediklerini belirten Tellioğlu, "Son 4 ayda kilosu 1600 liradan 2 bin 100- 2 bin 250 liraya geldi. Demir üreticileri isteyene istediği kadar demir temin edilebileceklerini söylerken piyasada durum bunun tam tersi. Şimdi alırsan kilosu 2 bin 200 lira, 45 gün beklersen 2 bin lira deniyor. Haliyle firmalar da fiyatın rayına oturmasını bekliyor. Bir de demirin 8'lik, 10'luk, 12'lik, 14'lük 16'lık türleri var. Bunların bir kısmı var bir kısmı yok. İnternetten ihale ile satış oluyor. 1-2 saatlik sürede talep topluyorlar. Kimsenin haberi yok ki talep etsin. Sonra üretici iç piyasada talep yok diyor, oysa ciddi oranda bekleyen talep var. Ülkenin lokomotifi inşaat, inşaatın ise demir. Bu ürünün alternatifi yok" dedi.







kaynak:memurlar