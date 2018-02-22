Arjantin'de 12 yıl önce hayatını kaybeden adamın Capitan isimli köpeği, o günden beri sahibinin mezarının yanından hiç ayrılmadı. Capitan, geçtiğimiz gün mezarın başında ölü bulundu.

Miguel Guzman isimli adamın Capitan isimli alman kurdu cinsi köpeği, 2006 yılında sahibinin ölmesinden sonra mezarının başından bir daha ayrılmadı. 12 yıla yakın süre orada yaşayan Capitan, geçtiğimiz günlerde sahibinin mezarının başında hayatını kaybetti.

MEZARLIĞI NASIL BULDUĞU BİLİNMİYOR

Arjantin'in Cordoba şehrinde mezarlığı ziyarete giden Guzman'ın ailesi, köpeği mezarın yanı başında ölü halde buldu. Capitan, sahibi öldükten bir kaç ay sonra evi terk etmişti. Guzman'ın ailesi köpeğin mezarlığını nasıl bulduğunu hala bilmediklerini söyledi.

"EKSİKLİĞİNİ HİSSEDECEĞİZ"

Dört yıl önce veteriner tarafından böbrek yetmezliği teşhisi konulan Capitan, çok fazla vakti kalmadı diyenleri yanılttı ve dört sene boyunca sahibinin mezarı başında yaşamaya devam etti. Hayvanı buraya kimsenin getirmediğini belirten mezarlık müdürü, Capitan'ın eksikliğini hissedeceklerini söyledi.

Kaynak: haberinburada