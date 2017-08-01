12 YIL ÖNCE KAYBOLAN ÇİFTİN CESETLERİ ARABALARININ İÇİNDE NEHRİN DİBİNDE BULUNDU.
Rusya'da 12 yıl önce gizemli bir şekilde kaybolan 25 yaşındaki IIya Zhirnov ve kız arkadaşı 22 yaşındaki Kira Cherkasova cesetleri arabalarının içinde nehrin dibinde bulundu.
ÇİFTİN CESETLERİ ARABALARININ İÇİNDE NEHRİN DİBİNDE BULUNDU
Çift 2005 yılının aralık ayında arkalarında hiçbir iz bırakmadan gizmeli bir şekilde kayboldu. Çiftin cesetleri arabanın içinde Cheboksary şehrindeki Volga nehrinde bulundu.
HİÇBİR İPUCU BIRAKMADIKLARI İÇİN POLİS ÇİFTİ ARAMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ
2005 yılında Zhirnov kız arkadaşını iş yerinden almak için babasından arabasını istemişti. Çiftin kaybolmasından sonra arkalarında hiç bir ipucu bırakmadıkları için polis çifti arama çalışmalarına son vermişti.
BİR DALIŞÇI ARABAYI VE İÇİNDEKİ CESETLERİ GÖRMESİ ÜZERİNE OLAYI POLİSE BİLDİRDİ
Bir dalışçının nehrin dibinde arabayı ve içindeki cesetleri görmesi üzerine olayı polise bildirdi. Polis vinç yardımı ile cesetleri arabadan çıkardı.
SU İÇİNDE ZARAR GÖRMEMİŞ BELGELER İLE ÇİFTİN KİMLİĞİNE ULAŞILDI
Arabanın su içinde zarar görmemiş belgeler yardımı ile çiftin kimliğine ulaştı. Polis yaptığı açıklamada, buzlu yoldan dolayı arabanın kontrulünü kaybedip nehre uçmuş olma ihtimaliinn çok yüksek olduğunu söyledi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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