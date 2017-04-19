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12 yaşındaki kızın yazdığı otobiyografi,ortaya çıkardı

12 YAŞINDAKİ KIZIN YAZDIĞI OTOBİYOGRAFİ,ORTAYA ÇIKARDI

Kayapınar ilçesinde bulunan bir ortaokulda eğitim gören F.B., rehberlik servisinin isteği üzerine özgeçmişini yazdı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 11:18
Puan Ver : 12 Yaşındaki Kızın Yazdığı Otobiyografi,Ortaya Çıkardı(7/10)8


Kayapınar ilçesinde bulunan bir ortaokulda eğitim gören F.B., rehberlik servisinin isteği üzerine özgeçmişini yazdı. 8 yaşından bu yana evlerinin bulunduğu mahalledeki mobilyacının cinsel istismarına uğradığını yazan F.B., en son 2016 yılının Eylül ayında aynı kişinin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. F.B.'nin özgeçmişi ile ilgili yazıyı okuyan rehberlik öğretmeni, küçük çocuğun cinsel istismara uğradığını ailesine bildirdi. Olayı öğrenen çocuğun ailesi polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 28 yaşındaki N.D., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli H.D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, mağdur F.B.'nin 8 yaşından 12 yaşına kadar, aynı mahallede mobilyacılık yapan N.D. tarafından, toplam 3 kez cinsel istismara uğradığı belirtildi. Şüphelinin sokakta oynayan mağduru yanına çağırarak cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, N.D.'nin suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Küçük kızın olayı gören arkadaşlarının tanık olarak ifadesinin alındığını belirten savcı, tanıkların da olayı doğruladığını ifade etti. Şüphelinin değişik zamanlarda birden fazla kez mağdura karşı cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, N.D.'nin cezalandırılmasını istedi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanık N.D.'nin yargılamasına Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasında kimlik tespitlerini yapan mahkeme, mağdurun yaşının küçük olması gözetilerek, genel ahlak nedeniyle yargılamanın kapalı yapılmasına karar verdi. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın duruşmaya katılma talebi de kabul edildi.



 



kaynak:milliyet








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