İçişleri Bakanı Theresa May, son rakibi Andrea Leadsom'ın "annelik sataşması" yüzünden aldığı tepkilerin ardından yarıştan çekilmesi üzerine iktidardaki Muhazafakar Parti'nin yeni lideri olmuştu. May başbakanlık görevini de yarın David Cameron'dan devralacak.







İngiltere'nin yeni başbakanı Theresa May



'Annelik sataşması' başbakan adayını yarış dışı bıraktı







Daily Telegraph'ın manşeti "İngiltere için en iyi anlaşma".







Gazetenin birinci sayfasında, eşi Philip May'in müstakbel başbakanı Parlamento önünde yanağından öperken çekilmiş bir fotoğraf var. Daily Telegraph, kelime oyunu yaptıpğı manşeti ile birlikte, May'in AB'den ayrılma pazarlıklarında İngiltere için en iyi anlaşmayı sağlama sözü verdiğini belirtiyor.







İngiltere'nin 23 Haziran'daki referandumda alınan sonuçla birlikte AB'den ayrılacağını vurgulayan May'in "Brexit, Brexit demektir. Biz de bu süreçten başarı ile çıkacağız" şeklindeki sözleri de Daily Telegraph'ın ikinci sayfasında yer alıyor.







Gazete May'i, "zarif, ciddi ve son derece itidal sahibi" biri olarak nitelendirmiş. Onun dünya sahnesinde dik durup kimseye boyun eğmeyecek bir başbakan olacağını da eklemiş.







Muhafazakar Parti'nin eski liderlerinden William Hague de Daily Telegraph'daki yazısında Theresa May'in başbakanlık için en iyi tercih olduğunu yazmış. Hague, May'in son derece derin düşünen ve sıcak bir kişiliğe sahip bir siyasetçi olduğunu belirtmiş.







Daily Telegraph başyazısında ise "Theresa May öncelikle partisinde bütünlüğü sağlamalı" diyor.