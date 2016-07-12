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12 temmuz ingiltere basın özeti

12 TEMMUZ İNGİLTERE BASIN ÖZETİ

Bugünkü İngiliz gazetelerinin tümünün manşetlerinde dün ülke siyasetinde yaşanan hızlı ve çarpıcı gelişmeler var.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 09:44
Puan Ver : 12 Temmuz İngiltere Basın Özeti(10/10)10


İçişleri Bakanı Theresa May, son rakibi Andrea Leadsom'ın "annelik sataşması" yüzünden aldığı tepkilerin ardından yarıştan çekilmesi üzerine iktidardaki Muhazafakar Parti'nin yeni lideri olmuştu. May başbakanlık görevini de yarın David Cameron'dan devralacak.



    İngiltere'nin yeni başbakanı Theresa May

    'Annelik sataşması' başbakan adayını yarış dışı bıraktı



Daily Telegraph'ın manşeti "İngiltere için en iyi anlaşma".



Gazetenin birinci sayfasında, eşi Philip May'in müstakbel başbakanı Parlamento önünde yanağından öperken çekilmiş bir fotoğraf var. Daily Telegraph, kelime oyunu yaptıpğı manşeti ile birlikte, May'in AB'den ayrılma pazarlıklarında İngiltere için en iyi anlaşmayı sağlama sözü verdiğini belirtiyor.



İngiltere'nin 23 Haziran'daki referandumda alınan sonuçla birlikte AB'den ayrılacağını vurgulayan May'in "Brexit, Brexit demektir. Biz de bu süreçten başarı ile çıkacağız" şeklindeki sözleri de Daily Telegraph'ın ikinci sayfasında yer alıyor.



Gazete May'i, "zarif, ciddi ve son derece itidal sahibi" biri olarak nitelendirmiş. Onun dünya sahnesinde dik durup kimseye boyun eğmeyecek bir başbakan olacağını da eklemiş.



Muhafazakar Parti'nin eski liderlerinden William Hague de Daily Telegraph'daki yazısında Theresa May'in başbakanlık için en iyi tercih olduğunu yazmış. Hague, May'in son derece derin düşünen ve sıcak bir kişiliğe sahip bir siyasetçi olduğunu belirtmiş.



Daily Telegraph başyazısında ise "Theresa May öncelikle partisinde bütünlüğü sağlamalı" diyor.








Etiketler: 12  Temmuz  İngiltere  Basın  Özeti    haber

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