O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

12 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 15 HEDEF İMHA EDİLDİ !


12 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 15 HEDEF İMHA EDİLDİ !
Tarih : 08 Temmuz 2016, 12:34
Puan Ver : 12 Pkk'lı Öldürüldü, 15 Hedef İmha Edildi !(5/10)3


Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli Habeşti kırsalı ve Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesine bugün sabah saatlerinde PKK'ya ait 15 hedefe Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendiğini ve her iki hava harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.



ŞEMDİNLİ HABEŞTİ KIRSALINDAKİ PKK'YA AİT 8 HEDEF İMHA EDİLDİ



Hakkari Şemdinli Habeşti kırsalında, saat 06:47-07:31 saatleri arasında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen PKK'lı terörist grubu ve sığınakların olduğu 8 hedef ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.



AVAŞİN-BASYAN'DAKİ HEDEFLER DE VURULDU



Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesine saat 07:52-08:54 saatleri arasında alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendi. Bölgede tespit edilen PKK'lı terörist grubu ve sığınaklarının bulunduğuu 7 hedef ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.



12 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Her iki hava harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 








Etiketler: 12  Pkk    Öldürüldü  15  Hedef  İmha  Edildi      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER