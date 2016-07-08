

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli Habeşti kırsalı ve Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesine bugün sabah saatlerinde PKK'ya ait 15 hedefe Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendiğini ve her iki hava harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.







ŞEMDİNLİ HABEŞTİ KIRSALINDAKİ PKK'YA AİT 8 HEDEF İMHA EDİLDİ







Hakkari Şemdinli Habeşti kırsalında, saat 06:47-07:31 saatleri arasında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen PKK'lı terörist grubu ve sığınakların olduğu 8 hedef ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.







AVAŞİN-BASYAN'DAKİ HEDEFLER DE VURULDU







Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesine saat 07:52-08:54 saatleri arasında alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendi. Bölgede tespit edilen PKK'lı terörist grubu ve sığınaklarının bulunduğuu 7 hedef ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.







12 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ







Her iki hava harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



