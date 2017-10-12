12 PARMAKLI OLAN BREZİLYALI KARDEŞLER DURUMU AVANTAJA ÇEVİRİP KALECİ OLDU
Brezilyalı Da Silva ailesinin üyeleri genetik bozukluk sebebiyle 12 parmaklı doğuyor. Bu durumu avantaja çeviren ailenin erkek çocukları kalecilik yapıyor.
Bir çok anne ve baba çocuklarının vücüdunda bulunan herhangi bir bozukluk haberi karşısında sarsılır ama bu Brezilya'da 14 üyesi bulunan Da Silva ailesi için geçerli değil.
12 PARMAKLI OLAN KARDEŞLER KALECİ OLUYOR
Ailenin son üyesi Vinicius, diğer aile fertleri gibi 12 el ve ayak parmağı ile doğdu. Ama bu durumdan gayet mutlu olan anne ve baba, Vinicius'un kaleci olan kardeşi Joa Assis gibi veya piyanist olan kardeşi Maria Morena gibi piyanist olarak bu durumu kendisi için avantaja çevireceğini söyledi.
AİLENİN BABASI 6 ANNESİ 5 PARMAKLI
Aileninin babası Alessandro'nun da altı parmağı var. Ancak anne Katia ise beş parmaklı. Anne ve baba çocukların babalarına çekmesinin kendilerini toplum içinde farklı kıldığını ve bu durumdan hoşnut olduklarını söyledi.
ÇOCUKLARININ 6 PARMAKLI OLMASI İÇİN DUA EDİYOR
Anne Katia, ilk çocukları Guilherme'nin her bir ayak ve parmağında altı parmak ile doğması üzerine diğer kardeşlerinin aynı şekilde doğmaları için dua ettiklerini söyledi. Bir insanın altı parmak ile doğması üç bin kişide bir görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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