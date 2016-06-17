

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, şeker hastalarının ilaç ücretini yarı fiyattan ödemesi, büyük bir kriz doğurdu. Düşük fiyat nedeniyle firma ilaç getirmediği için hastalar bu hayati ilaca ulaşamıyor. Bu nedenle diyabetik ayak ülseri taşıyan hastaların ayakları kesilme tehlikesiyle yüz yüze kaldı. Kriz Türkiye'deki şeker hastalarını ilgilendiriyor.











SGK İLAÇ ÜCRETİNİN YARISINI ÖDÜYOR







Türkiye'de yaklaşık 5 milyon 200 bin şeker hastası bulunuyor. Bunların yaklaşık 1 milyon 200 bini diyabetik ayak yarasına sahip olma riski taşıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, SGK'nın diyabetik hastaların ilacını yarı fiyattan ödediğini belirterek, “Kurum sorunu çözmek için hastaların ayaklarının kesilmesini mi bekliyor” diyerek tepki gösterdi.







KULLANMAK ZORUNDALAR







İlacın parasının SGK tarafından ‘kurum menfaati' gerekçe gösterilerek yarı fiyattan ödendiğine işaret eden Saydan, “İlacı kullanma mecburiyetinde olan hastalar ve bu ilacı hastalarına veren eczacıların ilaç bedelleri ‘kurum menfaati' bahanesi ile tam olarak ödenmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu ilaç bir ağrı kesici veya vitamin değildir, ayaklarını kaybetmek durumunda olan ve hastanede yatan hastalarımıza kalp, damar cerrahları tarafından hastane ortamında uygulanan bir ilaçtır” dedi. Nurten Saydan, SGK'nın uygulaması yüzünden bugüne kadar ilacı veren eczacıların ve ilacı para vererek alan hastaların mağdur edildiğini kaydetti.







HASTALAR MAĞDUR







Hastaların paralarını geri alamadığına dikkat çeken Saydan, “Bundan sonra ilacının parasını tam olarak alamayacağını gören firma da ilacı ülkemize getirmekten imtina etmektedir. Bu nedenle hastalarımız ilaca artık hiç ulaşamamakta ve ayaklarının kesilmesi tehlikesini her gün daha fazla hissetmektedir. Bu mağduriyetler bir an önce giderilmeli” diye konuştu.







BAKANLARA ÇAĞRI







Şeker hastalarının ayaklarını kaybetmesinin ‘kurum menfaati' gerekçesiyle açıklanamayacağına işaret eden Saydan, “Harcanan paralar yerine konulabilir ama kaybedilen organlar bir daha yerine konamaz. Ve insan sağlığı hangi kurum olursa olsun tüm kurumların menfaatlerinden daha kıymetlidir. Sağlık Bakanımızı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı göreve davet ediyoruz” dedi.