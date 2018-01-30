12 MİLYON LİRALIK BİTCOİN İÇİN İŞ ADAMINI KAÇIRANLARA, ÖRGÜT DAVASI AÇILDI
İstanbul Bahçelievler'de iş adamı Yasin Oral'dan 12 milyon lira değerinde Bitcoin gasp eden 5 kişiye, "Örgüt" davası açıldı.
İstanbul Bahçelievler'de 12 milyon liralık kripto para Bitcoin gaspıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Tamamı tutuklanan şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Silahla yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' suçlarından hapis cezası istendi.
450 BITCOIN ÇALDILAR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre; Bitcoin işlemleri yapan "Paribu.com" isimli şirketin sahibi olan Yasin Oral 5 kişilik çete tarafından takibe alındı.
İki çete üyesi 9 Kasım 2017'de kendilerine polis süsü verdi ve iş adamını Yenibosna'daki konutundan çıkar çıkmaz zorla bir minibüse bindirdi. Esenler'deki bir otoparka götürdükleri iş adamının Bitcoin şifrelerini silah zoruyla temin eden çete üyeleri hesaptaki 12 milyon TL değerindeki 450 Bitcoin parayı kendi hesaplarına aktardı.
BİRÇOK SUÇTAN HAPİS CEZASI İSTENDİ
İş adamı polise başvurarak, gaspçılar tarafından 8 saat boyunca minibüste tutulduğunu ve şiddete uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis, teknik takip sonucu şüpheliler Gökhan Sarıyıldız, Görkem Sarıyıldız, İbrahim Özbay, Selçuk Özbay ve Uğur Karabuğa'yı yakaladı. Tamamı tutuklanan şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Silahla yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' suçlarından hapis cezası istendi. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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