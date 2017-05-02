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12 köy birden elektriksiz kaldı! şoke eden gerçek ortaya çıktı...

12 KÖY BİRDEN ELEKTRİKSİZ KALDI! ŞOKE EDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI...

Muş'ta, 12 köyü besleyen Sürügüden enerji hattında 2 metrelik yılandan dolayı oluşan arıza 15 saatte giderilebildi.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 14:41
Puan Ver : 12 Köy Birden Elektriksiz Kaldı! Şoke Eden Gerçek Ortaya Çıktı...(9/10)10


12 köyü besleyen Sürügüden enerji hattında elektrik direğine çıkan 2 metrelik yılan, iletim kabloları ve elektrik direği arasında akıma kapılarak telef oldu. Yılandan dolayı kısa devre oluşan hatta elektrik kesintisi oldu ve 12 köyün elektriği kesildi.



Köylülerin ihbarı üzerine bölgede giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, direkleri tek tek gezerek arızayı bulmaya çalıştı. Yaklaşık 15 saat boyunca bölgeyi gezen ekipler, Sürügüden enerji nakil hattındaki elektrik direğindeki yılanı fark etti. Direğe çıkan ekipler, akıma kapılarak telef olan yılanı indirdikten sonra köylere tekrar enerji verdi.



 



kaynak:milliyet








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