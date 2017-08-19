12 İLDE FETÖ OPERASYONU: 16 MUVAZZAF ASKER GÖZALTINA ALINDI
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 8'i subay 9'u astsubay 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
16'SI MUVAZZAF, 17 ASKER GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 16'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 17 askeri gözaltına aldı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
Askerlerin emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmaları veya tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edilmleri bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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