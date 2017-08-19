Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

12 İLDE FETÖ OPERASYONU: 16 MUVAZZAF ASKER GÖZALTINA ALINDI


12 İlde FETÖ Operasyonu: 16 Muvazzaf Asker Gözaltına Alındı
Tarih : 19 Ağustos 2017, 20:30
Puan Ver : 12 İlde Fetö Operasyonu: 16 Muvazzaf Asker Gözaltına Alındı(5/10)1

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 8'i subay 9'u astsubay 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

16'SI MUVAZZAF, 17 ASKER GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 16'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 17 askeri gözaltına aldı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Askerlerin emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmaları veya tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edilmleri bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 12  İlde  Fetö  Operasyonu  16  Muvazzaf  Asker  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER