O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

12 eylül'de kapatılan adalet partisi yeniden kuruldu

12 EYLÜL'DE KAPATILAN ADALET PARTİSİ YENİDEN KURULDU

12 Eylül askeri darbesi sonucunda kapatılan Adalet Partisi (AP), 35 yıl sonra aynı gün yeniden kurulacağını basın açıklaması ile duyurdu.

Tarih : 13 Eylül 2015, 09:32
Puan Ver : 12 Eylül'de Kapatılan Adalet Partisi Yeniden Kuruldu(8/10)10


Dün Eyüp'te bir düğün salonunda yapılan basın toplantısında konuşan partinin kurucu genel başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Öz, “Bunların ‘Haram, helal ver Allah'ım, bizim çocuk yer Allah'ım' zihniyetiyle Müslümanlık yaptıklarını görüyorum. Adı Ak olan rengi gri olan parti; ‘beraber yürüdük biz bu yollarda' dediği arkadaşlarını kullandıktan sonra bir bir terk etti. Önce cemaati ‘paralel' ilan etti. Sonra beraber yürüdüğü ve açılımla kandırdığı terör odaklarını yüz üstü bıraktı. İktidarı bırakmam şeklinde koltuğa yapışan zihniyet, 1 Kasım'da bir ders daha alacaktır.” dedi.








Etiketler: 12  Eylül  De  Kapatılan  Adalet  Partisi  Yeniden  Kuruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER