

Dün Eyüp'te bir düğün salonunda yapılan basın toplantısında konuşan partinin kurucu genel başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Öz, “Bunların ‘Haram, helal ver Allah'ım, bizim çocuk yer Allah'ım' zihniyetiyle Müslümanlık yaptıklarını görüyorum. Adı Ak olan rengi gri olan parti; ‘beraber yürüdük biz bu yollarda' dediği arkadaşlarını kullandıktan sonra bir bir terk etti. Önce cemaati ‘paralel' ilan etti. Sonra beraber yürüdüğü ve açılımla kandırdığı terör odaklarını yüz üstü bıraktı. İktidarı bırakmam şeklinde koltuğa yapışan zihniyet, 1 Kasım'da bir ders daha alacaktır.” dedi.