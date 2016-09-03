Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

12 EYLÜL DARBESİNİN TÜRKİYE'YE YENİ FATURASI: 200 MİLYON TL


12 EYLÜL DARBESİNİN TÜRKİYE'YE YENİ FATURASI: 200 MİLYON TL
Tarih : 03 Eylül 2016, 13:56
Puan Ver : 12 Eylül Darbesinin Türkiye'ye Yeni Faturası: 200 Milyon Tl(9/10)6


İzmir'de 12 Eylül 1980 darbesinde göreve gelen askeri yetkililer tarafından tapuları verilmeyen ve verilenlere de imar verilmeyen ‘arsa mağduru' olarak bilinen vatandaşlardan yaklaşık bin kişi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) açtıkları davayı kazandı. AİHM'in kararına göre bin kadar mağdura en az 200'er bin TL ödenecek. Yani AİHM Türkiye'yi yaklaşık 200 milyon TL tazminat ödemeye mahkum etti.



 12 Eylül 1980'de Kenan Evren öncülüğünde yapılan darbenin üzerinden tam 36 yıl geçmesine rağmen, Türkiye'ye yeni faturalar çıkmaya devam ediyor. 1969 yılında yaklaşık 5 bin kişi, yapılacağı söylenen sosyal konutlar için İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan hazine arazilerini parasını ödeyerek satın aldı. O dönem bürokrasinin yavaşlığıyla henüz bin 200 kadarının tapusu verilmişti ki 12 Eylül 1980 askeri darbesi yapıldı. Bu dönemde tapusunu alamayan yaklaşık 3 bin 800 kişi için mağduriyet dönemi başladı.

 

Kamuoyunda “Balçova arsa mağdurları” olarak bilinen ve Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği (BAMİD) çatısı altında birleşerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) müracaat eden mağdurların yüzünü güldüren karar, 12 Temmuz 2016'da çıktı.





Etiketler: 12  Eylül  Darbesinin  Türkiye  Ye  Yeni  Faturası  200  Milyon  Tl    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER