

İzmir'de 12 Eylül 1980 darbesinde göreve gelen askeri yetkililer tarafından tapuları verilmeyen ve verilenlere de imar verilmeyen ‘arsa mağduru' olarak bilinen vatandaşlardan yaklaşık bin kişi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) açtıkları davayı kazandı. AİHM'in kararına göre bin kadar mağdura en az 200'er bin TL ödenecek. Yani AİHM Türkiye'yi yaklaşık 200 milyon TL tazminat ödemeye mahkum etti.



12 Eylül 1980'de Kenan Evren öncülüğünde yapılan darbenin üzerinden tam 36 yıl geçmesine rağmen, Türkiye'ye yeni faturalar çıkmaya devam ediyor. 1969 yılında yaklaşık 5 bin kişi, yapılacağı söylenen sosyal konutlar için İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan hazine arazilerini parasını ödeyerek satın aldı. O dönem bürokrasinin yavaşlığıyla henüz bin 200 kadarının tapusu verilmişti ki 12 Eylül 1980 askeri darbesi yapıldı. Bu dönemde tapusunu alamayan yaklaşık 3 bin 800 kişi için mağduriyet dönemi başladı.







Kamuoyunda “Balçova arsa mağdurları” olarak bilinen ve Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği (BAMİD) çatısı altında birleşerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) müracaat eden mağdurların yüzünü güldüren karar, 12 Temmuz 2016'da çıktı.